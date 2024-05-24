Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 23 по 24 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 40 оперативних виїздів, з яких:

✅ 23 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 8 – на перевірку після обстрілу;

✅ 3 – на допомогу населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 6 пожеж: в Основ’янському, Холодногірському районах міста Харкова, а також Куп’янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Близько 10:00 окупанти вдарили по с. Кіндрашівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та гараж на площі 100 кв.м. Загинула 1 особа, 2 постраждали.

● Також вранці російська авіація завдала удару по місту Харкову. Ворожа ракета влучила в найбільше в місті друкарське підприємство. Вогнеборці протягом 8 годин ліквідовували наслідки російського терору, гасили пожежу, площа якої склала 500 кв.м. Загинуло 7 людей, постраждало 21.

● Майже одночасно росіяни вдарили по м. Люботину. Там також трапилась пожежа, постраждали 10 мирних мешканців.

● Вдень ворожа авіація скинула керовані авіабомби на приватні будинки у місті Дергачі Харківського району. Вибухи КАБів пошкодили щонайменше 11 приватних будинків, постраждало 8 осіб. На території одного з приватних домоволодінь загорілись надвірні забудови. Площа пожежі склала 30 кв.м. Протягом 45 хвилин силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати.

● І вдруге за день росіяни знову завдали бомбового удару по приватному житловому сектору. Цього разу у селищі Золочеві Богодухівського району. Внаслідок потужних вибухів КАБів пошкоджень зазнали щонайменше 25 приватних будинків, 2 людини отримали поранення. Медичний розрахунок Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) надав постраждалим домедичну допомогу та передав їх медикам. На щастя пожеж після ворожих влучань не трапилось.

● Близько 14:40 прифронтове селище Черкаські Тишки зазнало потужних ворожих обстрілів. Там виникло декілька осередків займань на територіях приватних домоволодінь та відкритій місцевості. Загальна площа горіння склала близько 850 кв.м.

● О 17:11 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в Індустріальному районі Харкова. Загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі. На момент прибуття рятувальників через сильне задимлення чоловік та жінка, які знаходилися на третьому поверсі, не могли самостійно вийти на свіже повітря. За допомогою автодрабини вогнеборці оперативно спустили їх та відвели в безпечне місце. Пожежу площею 10 кв.м. вдалося загасити о 18:08. Причина виникнення загоряння з'ясовується.

● Мешканцям с. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 2,5 т. питної води.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11018 жителів, з них 854 дітей та 259 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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