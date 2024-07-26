Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 липня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 25 по 26 липня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 52 оперативні виїзди, з яких:

☑️36 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

☑️2 – на перевірку після обстрілів;

☑️1 – чергування;

☑️4 – для надання допомоги населенню;

☑️9 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 7 пожеж спричинених ворожими обстрілами. Вони стались у Чугуївському та Куп'янському районах області. Ворог обстріляв приватний сектор, цивільну інфраструктуру, спричинивши пожежі.

● За добу трапилось 24 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 11 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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