Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 вересня 2024 року від ДСНС

Протягом доби з 25 по 26 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 74 оперативних виїздів, з яких:

59 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – для надання допомоги населенню;

8 – інші виїзди.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп’янському районах області.

Близько 14:40 ворог спричинив лісову пожежу площею 15 га у Сенківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території даної громади обстрілом було пошкоджене цивільне підприємство.

Вже біля 23:00 окупанти вдарили по селищу Приколотне Вільхуватської громади. Горіла суха трава на площі 400 м кв. Пошкоджень зазнали лінії електропередач, залізничні колії, житлові та інші будівлі.

О 15:35 під час проведення аварійно-рятувальних робіт під завалами у багатоквартирному будинку, куди влучив російський КАБ, рятувальники знайшли й деблокували тіло загиблої жінки. Загалом за уточненою інформацією внаслідок російської атаки по даному будинку 2 людей загинули та 24 (з яких 1 неповнолітня) зазнали травм і поранень.

Загалом зафіксований 50 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі майже 40 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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