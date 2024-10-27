Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 жовтня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 26 по 27 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
✅12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
✅1 – на обстеження території після обстрілу;
✅4 – на допомогу населенню;
✅6 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі від ворожих обстрілів в Чугуївському та Ізюмському районах області.
● Вдень окупанти вдарили по селу Радькове Чугуївського району. Пожежі не було. Вибухом знищено житловий будинок та пошкоджено господарчі споруди. Одна людина загинула та ще один чоловік постраждав.
● Ввечері російські війська завдали авіаційного удару по селищу Малинівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горів склад зерносховища на площі 300 м кв. Постраждалих немає.
● Близько 04:00 години ранку ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Спричинивши пожежі господарчих споруд за різними адресами. Жертв та постраждалих немає.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV