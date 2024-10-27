Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

✅12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – на обстеження території після обстрілу;

✅4 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі від ворожих обстрілів в Чугуївському та Ізюмському районах області.

● Вдень окупанти вдарили по селу Радькове Чугуївського району. Пожежі не було. Вибухом знищено житловий будинок та пошкоджено господарчі споруди. Одна людина загинула та ще один чоловік постраждав.

● Ввечері російські війська завдали авіаційного удару по селищу Малинівка Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горів склад зерносховища на площі 300 м кв. Постраждалих немає.

● Близько 04:00 години ранку ворог обстріляв селище Борова Ізюмського району. Спричинивши пожежі господарчих споруд за різними адресами. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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