Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 61 оперативні виїзди, з яких:

✅ 50 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж в Ізюмському, Чугуївському та Куп`янському районах області.

У 6 із 7 випадках ворожі бомби та снаряди спричинили пожежі в екосистемах. А у випадку обстрілу с. Куп'янськ-Вузловий Куп’янського району, окрім пожежі сухостою на площі 2 га, горіли ще й дачні будинки та господарчі споруди на 4-х дачних ділянках на площі 500 кв.м. В с. Зарічне Чугуївського району ворог обстріляв лісовий масив, спричинивши низову пожежу на площі 1 га. На такій же площі внаслідок ще одного обстрілу зайнялась суха трава та чагарники на околиці с. Середній Бурлук Куп`янського району. В с. Бугаївка Чугуївського району — також горіла трава та гілля на площі 2000 кв.м. Там вогнеборці врятували 2 людські оселі. В с. Шейківка Ізюмського району ворожі снаряди лягли поруч з колишнім фермерським господарством, підпаливши суху траву та колеса на площі 500 кв.м. Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили в с. Хотомля Чугуївського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 50 кв.м.

В усіх цих випадках обійшлось без жертв і постраждалих, на відміну від обстрілу с. Богуславка Ізюмського району, де загинула 72-річна жінка і постраждало ще 5 осіб, з яких 2 дитини. Пошкоджено ще 10 приватних житлових будинків, виникла пожежа на площі 100 кв.м.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Співробітники Національної поліції під час пошукових заходів виявили в лiсосмузi поблизу с. Iвашки Богодухівського району тіла 2-х місцевих мешканців, 1976 та 2000 років народження. За попередньою інформацією вони 24 травня пішли на риболовлю та підірвалися на вибухового пристрою.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11142 особи, з них 863 дітей та 260 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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