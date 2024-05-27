Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 114

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 61 оперативні виїзди, з яких:

✅ 50 – на ліквідацію пожеж, 7 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 7 – на допомогу населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 7 пожеж в Ізюмському, Чугуївському та Куп`янському районах області.

У 6 із 7 випадках ворожі бомби та снаряди спричинили пожежі в екосистемах. А у випадку обстрілу с. Куп'янськ-Вузловий Куп’янського району, окрім пожежі сухостою на площі 2 га, горіли ще й дачні будинки та господарчі споруди на 4-х дачних ділянках на площі 500 кв.м. В с. Зарічне Чугуївського району ворог обстріляв лісовий масив, спричинивши низову пожежу на площі 1 га. На такій же площі внаслідок ще одного обстрілу зайнялась суха трава та чагарники на околиці с. Середній Бурлук Куп`янського району. В с. Бугаївка Чугуївського району — також горіла трава та гілля на площі 2000 кв.м. Там вогнеборці врятували 2 людські оселі. В с. Шейківка Ізюмського району ворожі снаряди лягли поруч з колишнім фермерським господарством, підпаливши суху траву та колеса на площі 500 кв.м. Ще одну лісову пожежу окупанти спричинили в с. Хотомля Чугуївського району. Там горіла хвойна підстилка на площі 50 кв.м.

В усіх цих випадках обійшлось без жертв і постраждалих, на відміну від обстрілу с. Богуславка Ізюмського району, де загинула 72-річна жінка і постраждало ще 5 осіб, з яких 2 дитини. Пошкоджено ще 10 приватних житлових будинків, виникла пожежа на площі 100 кв.м.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Співробітники Національної поліції під час пошукових заходів виявили в лiсосмузi поблизу с. Iвашки Богодухівського району тіла 2-х місцевих мешканців, 1976 та 2000 років народження. За попередньою інформацією вони 24 травня пішли на риболовлю та підірвалися на вибухового пристрою.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11142 особи, з них 863 дітей та 260 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Український голос у Європарламенті має придушити п'яту колону кремля в ЄС
Сегодня 09:51    72
«Західні країни хочуть примусити Зеленського погодитися на перемовини». Це – фейк
Сегодня 09:28    89
Байден назвав путіна "жорстоким тираном"
Сегодня 09:16    113
Харківщина, 27 травня
Сегодня 08:44    110
Скандал: тело немецкой гражданки найдено в Газе в здании “террористического агентства ООН”, построенного на деньги Германии
Сегодня 08:33    145
Неудачи россиян под Моспино
Сегодня 08:23    130
Относительно видео с рухнувшим в Курской области иранским разведывательно-ударным БПЛА Mohajer-6
Сегодня 08:12    119
SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
Сегодня 08:04    138
Сообщение от Global Press о том, что Китай начнёт вторжение уже в начале июня, оказалось фейком.
Сегодня 07:54    103
Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун із командою ООН Харківщини відвідали місця російських ударів
Сегодня 07:41    135
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 