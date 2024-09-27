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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 82 оперативних виїздів, з яких:

✅68 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅5 – для надання допомоги населенню;

✅9 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 8 пожеж від ворожих обстрілів в Чугуївському, Куп’янському, Харківському, Ізюмському та Київському районах області та міста Харків.

● Близько 16:40 ворожа авіація завдала бомбового удару по Харкову. Один з КАБів влучив у землю на території приватного домоволодіння у Київському районі. Внаслідок вибуху 5 людей постраждали, пошкоджень зазнали 2 приватні будинки та господарча споруда. Сталась пожежа в одному з будинків поруч з місцем влучання на площі 60 м кв. Також горіла суха трава на приватному подвір’ї на площі 50 м кв. Друге влучання було у лісосмугу в тому ж районі. Там горіла лісова підстилка на площі 1 га.

● Вдень російські війська скинули авіабомби на середмістя Куп’янська, спричинивши пожежі за різними адресами. На час прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинку, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 м кв. Постраждав 77-річний чоловік.

● Загалом зафіксований 52 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі майже 42 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 90 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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