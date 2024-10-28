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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 27 по 28 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅ 2 – на обстеження території після обстрілу;

✅ 3 – на допомогу населенню;

✅ 9 – інші виїзди.

● Увечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало 6 цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, 3 багатоквартирних будинків та 7 авто.

● Вночі ворог атакував авіабомбами Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, вибиті вікна. Поранення отримали 7 людей, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

● Близько 03:30 внаслідок обстрілу м. Чугуїв зайнялась господарча споруда на площі 30 м кв. Постраждали 8 осіб, 4 з яких діти. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 3 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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