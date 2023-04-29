Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 квітня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

☑ 10 – на ліквідацію пожеж;

☑ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

☑ 6 – для надання допомоги населенню;

☑ 7 – інший виїзд.

● Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території м. Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям с. Коротич рятувальники доставили 2,5 т технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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