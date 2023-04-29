Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 квітня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 28 по 29 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:
☑ 10 – на ліквідацію пожеж;
☑ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
☑ 6 – для надання допомоги населенню;
☑ 7 – інший виїзд.
● Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території м. Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям с. Коротич рятувальники доставили 2,5 т технічної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV