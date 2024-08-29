Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 87

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 93 оперативні виїзди, з яких:

✅ 83 – на ліквідацію пожеж, 11 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – для надання допомоги населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Ізюмському районах області.

У 10 випадках трапились загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 23 га. У с. Горяне Великобурлуцької громади, крім сухостою, загорілася ще й складська будівля на площі 300 м кв., а в с. Дорошівка Кіндрашівської ТГ — 2 приватні будинки та 5 господарчих споруд на загальній площі понад 200 м кв. Серед найбільших пожеж, спричинених ворогом в екосистемах, загоряння хвойної підстилки площею 5 га на території Куп'янського лісництва поблизу с. Соболівка Кіндрашівської громади.

Вдень окупанти вдарили 500-кілограмовою керованою авіабомбою по центральній частині Куп’янська. Внаслідок вибуху пошкоджені адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура, постраждали щонайменше 17 людей. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку на площі 80 м кв.

● Під час гасіння пожежі у житловій шестиповерхівці, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі в Індустріальному районі Харкова, рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців будинку. Під час ліквідації іншої побутової пожежі у Шевченківському районі Харкова врятували 85-річну жінку.

● На жаль, маємо 1 випадок загибелі людини на пожежі. Вона виникла о 21:30 в квартирі житлового будинку в Основ’янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежогасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Загалом зафіксовано 63 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 71 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі
Сегодня 10:04    24
«росія проводить уточнення власної ядерної доктрини». Це – чергова ворожа лякалка
Сегодня 09:28    76
Очередной гомункулус на службе РОВ - БМП-1, скрещённая с РБУ-6000
Сегодня 09:06    79
Від ночі росіяни масовано атакують Київ ударними дронами
Сегодня 08:34    88
Оперативна інформація станом на 08.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:28    103
«Спасибо, пацаны, что пришли нас освободить от п%д$р@са путина!»
Сегодня 08:25    118
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно
Сегодня 08:10    100
СБУ повідомила про підозру ще 3-м проросійським агітаторам, серед яких блогер РПЦ та шкільна вчителька з Києва
Сегодня 08:04    101
Головні фейки кремля за день
Сегодня 08:00    133
Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ
Сегодня 07:45    98
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 