Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 серпня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 серпня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 93 оперативні виїзди, з яких:

✅ 83 – на ліквідацію пожеж, 11 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – для надання допомоги населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 11 пожеж від ворожих обстрілів в Харківському, Куп'янському, Ізюмському районах області.

У 10 випадках трапились загоряння на відкритому просторі та екосистемах на загальній площі близько 23 га. У с. Горяне Великобурлуцької громади, крім сухостою, загорілася ще й складська будівля на площі 300 м кв., а в с. Дорошівка Кіндрашівської ТГ — 2 приватні будинки та 5 господарчих споруд на загальній площі понад 200 м кв. Серед найбільших пожеж, спричинених ворогом в екосистемах, загоряння хвойної підстилки площею 5 га на території Куп'янського лісництва поблизу с. Соболівка Кіндрашівської громади.

Вдень окупанти вдарили 500-кілограмовою керованою авіабомбою по центральній частині Куп’янська. Внаслідок вибуху пошкоджені адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура, постраждали щонайменше 17 людей. Рятувальники загасили пожежу у приватному будинку на площі 80 м кв.

● Під час гасіння пожежі у житловій шестиповерхівці, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі в Індустріальному районі Харкова, рятувальники вивели на свіже повітря 15 мешканців будинку. Під час ліквідації іншої побутової пожежі у Шевченківському районі Харкова врятували 85-річну жінку.

● На жаль, маємо 1 випадок загибелі людини на пожежі. Вона виникла о 21:30 в квартирі житлового будинку в Основ’янському районі Харкова. Тіло 53-річного чоловіка виявили рятувальники під час пожежогасіння. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Загалом зафіксовано 63 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 71 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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