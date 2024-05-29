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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2024 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 54 оперативних виїзди, з яких:

✅37 – на ліквідацію пожеж, 13 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅10 – на допомогу населенню;

✅4 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 13 пожеж: у Київському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.

● Опівдні ворог завдав ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті одного з обстрілів сталася масштабна пожежа на загальній площі понад 15 га. Горіла хвойна підстилка соснового лісу. Крім того, вогонь поширився на верховий ліс, а також на приватний сектор.

● Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11253 жителів, з них 865 дітей та 260 маломобільних осіб.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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