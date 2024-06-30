Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 червня 2024 року від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 29 оперативних виїздів з яких:

✅ 20 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅ 2 – на допомогу населенню;

✅ 2 – на перевірку після обстрілу;

✅ 5 – інші виїзди;

Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Куп’янському районі області. Внаслідок обстрілів горіла трава та хвойна підстилка на загальній площі 2 га. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 12059 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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