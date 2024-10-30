Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 жовтня 2024 року від ДСНС
● Протягом доби з 29 по 30 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 20 оперативних виїздів, з яких:
✅14 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;
✅1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
✅1 – на обстеження території після обстрілу;
✅2 – на допомогу населенню;
✅2 – інші виїзди.
● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському та Лозівському районах області.
● У Богодухівському районі поблизу селища Ков'яги в результаті обстрілу на відкритій території горіла трава на площі 20 м кв. Постраждалих немає.
● Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села с. Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі близько 50 м кв. За попередніми даними постраждала жінка. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів.
❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV