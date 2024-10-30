Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 жовтня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 29 по 30 жовтня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 20 оперативних виїздів, з яких:

✅14 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅1 – на обстеження території після обстрілу;

✅2 – на допомогу населенню;

✅2 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 2 пожежі спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському та Лозівському районах області.

● У Богодухівському районі поблизу селища Ков'яги в результаті обстрілу на відкритій території горіла трава на площі 20 м кв. Постраждалих немає.

● Вночі ворожий БПЛА поцілив у житловий сектор села с. Царедарівка Лозівського району. На території приватного домоволодіння горіли господарча споруда, гараж та частково дах будинку на загальній площі близько 50 м кв. За попередніми даними постраждала жінка. Пожежа оперативно ліквідована силами підрозділів ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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