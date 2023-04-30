Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2023 року
Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:
☑ 9 – на ліквідацію пожеж;
☑ 7 – для надання допомоги населенню;
☑ 1 – інший виїзд.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.
● Близько 12:30 у с. Вірнопілля, Ізюмського району, стався нещасний випадок. Чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV