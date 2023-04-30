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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2023 року

Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

☑ 9 – на ліквідацію пожеж;

☑ 7 – для надання допомоги населенню;

☑ 1 – інший виїзд.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Близько 12:30 у с. Вірнопілля, Ізюмського району, стався нещасний випадок. Чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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