Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 7 вересня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 6 по 7 вересня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 110 оперативних виїздів, з яких:

✅ 99 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 6 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● За добу на Харківщині зафіксовано 9 пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області.

Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом ворожі обстріли випалили більш ніж 5 га сухої трави та хвойної підстилки.

Вранці 6 вересня російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади, скинувши авіабомби просто на людські помешкання. Це спричинило чималі руйнації та пожежі. Повністю були зруйновані три житлові будинки, ще 5 будинків та 4 господарчі споруди пошкоджені. Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 м кв. На щастя, без постраждалих.

● Вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині. На території НПП «Святі гори» пожежа локалізована на площі 6000 Га. Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння. Поблизу села Студенок Оскільської громади Харківщини локалізована пожежа на площі 1650 Га. До пожежогасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 110 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Шановні харків’яни ❗ Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги” ❗ Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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