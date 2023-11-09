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Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 09 листопада 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 09 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 08 по 09 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїзди, з яких:

✅ 4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

✅ 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 2 – на чергування;

✅ 3 – інші виїзди.

● Близько 21:20 ворог здійснив артилерійський обстріл центральної частини Куп’янська. Один зі снарядів влучив на приватне подвір’я. В результаті удару зайнявся гараж та легковий автомобіль. На час прибуття рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь охопив площу у 20 кв.м. Протягом півгодини вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

● О 17:59 у Богодухівському районі виникла пожежа, яка не пов’язана з бойовими діями. Внаслідок короткого замкнення електричної мережі зайнялась приватна оселя, розташована у селі Дмитрівка. До місця події було направлене оперативне відділення 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежну цистерну добровільної пожежної команди місцевого агропідприємства. Спільними зусиллями пожежу вдалось ліквідувати о 20:50.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 155 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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