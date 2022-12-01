Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 1 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 30 листопада по 1 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✔️ 15 – на ліквідацію пожеж, з яких 4 були спричинені ворожими обстрілами;

✔️ 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✔️ 6 – інші виїзди.

● Близько 16:00 ворог обстріляв селище Липці Харківського району. Внаслідок влучання у житлову зону у 2-х чотириповерхових будинках пошкоджено фасади, вибиті вікна перебита мережа газопостачання, а також сталась пожежа у 3-х гаражах. Її площа склала 10 кв.м. На місці події працювали рятувальники 33-го Державного пожежно-рятувального посту та 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС, котрі о 16:22 локалізували вогонь та о 16:52 ліквідували його.

О 16:50 на території села Кіндрашівка Куп’янської громади ворожий снаряд влучив у приватну господарчу будівлю, яка загорілась. Площа пожежі склала 40 кв.м. Рятувальникам 44-ї ДПРЧ знадобилось біля години часу, аби приборкати вогонь.

О 22:53 у селі Вовчанські Хутори Вовчанської громади влучання окупаційних військ спричинило пожежу у лазні на території приватного домоволодіння. Вона горіла на площі 42 кв.м. Для ліквідації вогню рятувальникам 47-ї ДПРЧ також знадобилось біля 1 години.

О 04:45 була обстріляна тракторна бригада у селі Безмятежне Шевченківської громади. Загорілась суха трава на площі 20 кв.м. З пожежею впорались місцеві до прибуття рятувальників.

● Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У селі Кіндрашівка та м. Куп’янську Куп’янської громади ворог завдав шкоди приватним домоволодінням. Пожеж не зафіксовано.

● За добу трапилось 2 пожежі з побутових причин, на яких загинули 2 людини.

О 14:56 у м. Харкові на вул. Конєва, 8 горіла житлова двоповерхівка на площі 80 кв.м., де рятувальники виявили тіло жінки віком близько 60 років. А о 21:53 сталась пожежа площею 150 кв.м. у приватному будинку, розташованому на вул. Гончара, 5 у м. Люботин. Там загинув 68-річний чоловік. Причини виникнення пожеж в обидвох випадках наразі з’ясовуються.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечні предмети.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2890

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