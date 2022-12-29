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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 29 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 29 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 28 по 29 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 23 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – чергування;

3 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені ворогом зафіксовані в Ізюмському районі області та Харкові. Горіли об’єкти критичної інфраструктури. Постраждалих не виявлено.

● 4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів (по двічі у Харкові та на території Куп’янської громади).

У Харкові виявлено пошкодження інфраструктурних об’єктів, у тому числі об’єкту критичної інфраструктури, а також 1 постраждалу особу. У с. Ківшарівка Куп’янської громади вражено 9-типоверховий житловий будинок, а в самому м. Куп’янську – приватне домоволодіння.

● Аварійно-рятувальні роботи проводились силами Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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