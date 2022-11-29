Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 29 листопада 2022 рокувід ДСНС

● За добу з 28 по 29 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

✅ 24 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинені ворожими обстрілами;

✅ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – інші виїзди.

● Пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському (2) та Харківському (1) районах області. Горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарча споруда.

● О 02:51 у Харківському районі з причини не пов’язаної з військовими діями сталась пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік. На місці події за адресою: с. Манченки, вул. Садова, 13 працювали рятувальники 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го відділення на автоцистерні. Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 50 кв.м. О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 64 вибухонебезпечних предмета.

● Мешканцям міста Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2878

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