Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 17 липня 2022 року

За добу з 16 по 17 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 6, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 3, також 1 виїзди – для допомоги працівникам ЖКГ, 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 – на ліквідацію наслідків ДТП, 3 – на допомогу населенню, 5 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області. Горів приватний будинок та виробничі об'єкти.

Близько 16:30 ворог влучив у приватну оселю у Чкалівській громаді Чугуївського району. Сталась пожежа. На момент прибуддя рятувальників 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини горів дах будинку на площі 50 кв.м. Вогнеборці подали в осередок горіння 2 пожежні стволи та о 17:05 локалізували вогонь. Остаточно пожежу ліквідували о 17:48. Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2366

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