"Хезболла" на днях попросила Иран атаковать Израиль, чтобы помочь ей в противостоянии. Иран отказался

Axiosсо ссылкой на двух официальных лиц Израиля и европейского дипломата:

(https://www.axios.com/2024/09/24/hezbollah-israel-iran-attack-us-intelligence)

● Иран ответил "Хезболле", что сейчас не время для таких просьб, так как президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

● В понедельник Пезешкиан заявил, что Израиль хочет вовлечь Иран в более широкую войну в регионе, а Иран не хочет попасть в эту ловушку.

● Кабинет безопасности Израиля дал указание АОИ "избегать шагов, которые дадут Ирану повод вступить в войну", - источник.

● По словам источников, два месяца назад "Хезболла" убеждала Иран нанести "удар возмездия" по Израилю за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иран публично заявил о возмездии, но удара не произошло.

● Пезешкиан также заявил, что Иран не хочет, чтобы Ливан превратился в ещё одну Газу.

Вот так. Но это ещё не всё.

● В понедельник президент Пезешкиан заявил на брифинге, что ищет переговоры с Западом насчёт российско-украинского конфликта, а также не одобряет "российскую агрессию против украинской территории", - об этом сообщил телеканал Al Arabiya. (https://english.alarabiya.net/News/world/2024/09/23/iran-president-seeks-talks-with-west-on-russian-aggression-) Цитата:

"Мы собираемся сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории".

А в субботу стало известно, что Иран задерживает передачу пусковых установок россии для поставленных ей баллистических ракет Fath-360.

В общем, иранская карта в последнее время разыгрывается очень интересно.

P.S. Только что появилась новость, что Управление директора Национальной разведки США предупредило (https://www.reuters.com/world/us/trump-briefed-alleged-assassination-threats-by-iran-his-campaign-says-2024-09-25/) Трампа о том, что существует реальная угроза его убийства со стороны Ирана.

P.P.S. За наводку на материал Axios спасибо Игалю Левину.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16142

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