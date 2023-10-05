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Хотелки австрийского министра

Хотелки австрийского министра

Австрійський міністр європейських та міжнародних справ заявив, що Україна невдовзі сяде за стіл переговорів з росією.

«На мій погляд, краще раніше, ніж пізніше - логіка переговорів повернеться на поле бою. Якщо лінія фронту перестає рухатись, це сигнал, що потрібно це закінчувати», - Александр Шалленберг.

«Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори», - такою була «кулуарна» відповідь від одного з найвищих чиновників в уряді України

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/40486

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