Хто у Європі пестить кремлівське вухо?

російська пропаганда проникла в Європарламент. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Ще пару тижнів тому Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука, який живе у рф, і зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. За словами прем’єр-міністра країни Фіали, вони намагалися на користь кремля здійснювати на території Чехії операції впливу, які потенційно могли б нашкодити безпеці країни та ЄС.

Як стало відомо Der Spiegel, через створену за допомогою спецслужб мережу фінансувалися праві політики. У публікації стверджується, що Voice of Europe, крім медійної, відігравала важливу роль як проміжна ланка фінансування кандидатів на виборах до Європарламенту, які виявляли симпатії до москви.

Гроші політики з ФРН, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландів та Угорщини отримували або особисто під час зустрічі у Празі, або переказами у криптовалюті. Називалася сума у кількасот тисяч євро. Метою операції була, як зазначено, «підтримка потрібних кремлю кандидатів на вибори до Європарламенту та пропагандистської активності».

Джерело: https://t.me/spravdi/37926

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