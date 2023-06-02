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Як президент Хорватії підігрує російській пропаганді. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Як президент Хорватії підігрує російській пропаганді. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Президент Хорватії Міланович заявив, що гасло «Слава Україні» – це «вигук найрадикальніших шовіністів західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків». Ось що з цією заявою не так:

▶️ Гасло «Слава Україні» вживається щонайменше від часів Тараса Шевченка і є глибокою традицією українського національного руху. Нині воно є офіційним вітанням у ЗСУ.

▶️ Хорватським відповідником цього гасла є Živjela Hrvatska («Хай живе Хорватія!»), яке активно використовується самим Мілановичем і не асоціюється у нього з «радикальними шовіністами».

▶️ Безпідставні і безвідповідальні звинувачення українців у нацизмі з боку окремих європейських політиків підігрують російській пропаганді, яка таким чином обґрунтовує програму геноциду українців.

▶️ Хорватія – парламентська республіка і позиція президента Мілановича не характеризує політичний курс цієї країни в цілому.

▶️ Хорватія, разом з іншими членами ЄС і НАТО, послідовно підтримує Україну в протидії російській агресії. Україна зацікавлена у досвіді Хорватії з протистояння зовнішній воєнній агресії, реінтеграції окупованих територій та співпраці з міжнародним судочинством у справі розслідування воєнних злочинів.

Джерело: https://t.me/spravdi/29840

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