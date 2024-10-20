Як росіяни намагаються посварити поляків з українцями на тлі стихійного лиха
У мережі зʼявилася низка відео сумнівної якості та брехливих дописів, у яких нібито місцеві мешканці звинувачують українців у своїх бідах після вересневої повені.
Основні теми:
• українці мародерять польські магазини (випадки мародерства у Польщі дійсно були, але у жодному не підтвердилася участь українців);
• поляки не можуть заселитися в готелі, втікаючи від стихійного лиха, бо всі місця зайняті українцями (в оригінальних дописах немає згадок про українців);
• гроші, які зібрали для постраждалих поляків, віддадуть українцям (Польща виділила значну фінансову допомогу постраждалим – лише перший транш становить майже €5 млн, а ЄС виділив ще €5 млрд).
У Польському науково-дослідному інституті NASK, який моніторить дезінформацію в інтернеті, вважають, що за цими фейками може стояти росія. А польські військові офіційно звинуватили кремль у проведенні ІПСО на тлі повені.
Джерело: https://t.me/spravdi/42253