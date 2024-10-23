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Як Україна втратила мільярд. Російський бізнес відійшов у приватні руки, попри санкції

Як Україна втратила мільярд. Російський бізнес відійшов у приватні руки, попри санкції

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-yak-ukrayina-vtratyla-milyard/33168045.html

Бізнес російського бізнесмена в Україні вартістю 1 млрд гривень, попри санкції РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та не скористалась механізмом конфіскації бізнесу санкціонованого бізнесмена із громадянством рф — "Схеми" (https://www.youtube.com/watch?v=3xQ26yrQ4IE).

Мова про численні активи холдингу Ігоря Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку — це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. Як з’ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Діяльність "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року, через що активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина рф Наумця, були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його "проблеми із бізнесом" в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, "є законними".

Відео: "Радіо Свобода"

Джерело: https://t.me/znua_live/173033

Новости портала «Весь Харьков»

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