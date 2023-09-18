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Информационная цель РФ: остановка мобилизационных действий в Украине

Информационная цель РФ: остановка мобилизационных действий в Украине

Источники из "информационных ферм", ранее принадлежавших Пригожину, сообщают, что разведывательные ведомства совместно с информационными стали активно реализовывать план по "минимизации мобилизационных действий в Украине" в качестве инструмента гибридной психологической войны.

Сообщается, что РФ называет возможные мобилизационные действия в Украине "экзистенциальным риском для существования российской государственности", поскольку ВСУ вбрасывают на линию боевого соприкосновения, в основном, крайне подготовленных солдат, которые вероятно достигнут стратегических прорывов в 2024 году.

В свою очередь, РФ не имеет возможности обеспечивать эффективный профессиональный рост мобилизованных в военной сфере, поэтому их бросают на передовую без всякой подготовки.

Разведывательные ведомства РФ считают, что положение в украинском обществе "взрывоопасное", при этом государство "не имеет инструментов для управления недовольством и паническими настроениями", поэтому приоритетная задача РФ состоит в том, чтобы сеять панику, тем самым разрушая механизмы ротации, обучения и укомплектования украинских военных и развращая гражданскую среду, дестабилизируя модель коммуникации и взаимодействия публичной власти с социумом.

Также РФ "бьёт на перспективу", обозначая своей задачей "физическое смешение украинского этноса путем беспрецедентной миграции и ассимиляции в новой этно-культурной среде".

Для этого РФ создаёт каналы влияния, которые напрямую сотрудничают с Москвой, а также каналы, чьи авторы не знают, что поддерживаются российскими структурами. Основной мэсседж - это "необходимость бегства из-под тоталитарного культа мобилизации Зеленского" [цитата].

Для распространения этих "мыслей" используются в том числе рупоры административной власти, которым аккуратно сливают "нужную" информацию, которая периодически просачивается в массовую печать.

Здесь РФ пытается действовать через "полезных идиотов", которых в системе административного управления достаточно много.

У них комбинированная задача:

1. Фиксация массовых потерь мобилизованных без указания специфики этих потерь, но с вечной экстраполяцией единичных случаев на "общую модель".

2. Фиксация неотвратимости мобилизации на случай, если гражданин останется в стране (вброс про "первое высшее образование", "все женщины пойдут на фронт" и т.п.).

3. Фиксация "грубого" подхода к мобилизации: выставление военных лиц "врагами гражданского общества" и народа в целом: формирование страха и антипатии к военным как к административному субстрату. Фиксация их "жестокого образа" путем распространения кадров "принудительной мобилизации". Цель оформлена и на будущее: формирование в гражданской среде "ощущения опасности" при встрече с ветераном боевых действий, а также с любым лицом в военной форме как способ ликвидации "героического идеологического субстрата".

4. Формирование страха перед мобилизацией путем приравнивания мобилизации к "наказанию" за антипатриотическую позицию, что ведёт к формированию страха гражданина перед любым военным и перед государством в целом.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8152

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