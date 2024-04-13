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Инспектор Львовской таможни похвасталась нарядами за $8000 и через час была уволена

Инспектор Львовской таможни похвасталась нарядами за $8000 и через час была уволена

На видео девушка с собачкой — Юлия Дрыга. Главный государственный инспектор Львовской таможни.

В видео местного докера Дрыга рассказала, сколько стоит ее одежды и аксессуары:

● шляпа от Руслана Багинского — 18 000 грн;

● поводок от Gucci у собачки по кличке Gucci — $200;

● сумка Louis Vuitton - $1500;

● обувь Hermes - $800;

● часы Cartier - $5000.

Инспектор Львовской таможни похвасталась нарядами за $8000 и через час была уволена

Инспектор Львовской таможни похвасталась нарядами за $8000 и через час была уволена

При этом, за 2023 год Дрыга, согласно декларации (https://public.nazk.gov.ua/documents/b091a4f3-fc5f-4265-b8c5-31562a2c8344), заработала около 180 тыс. грн (около $6 тыс.).

Через час после публикации видео, пресс-служба Львовской таможни сообщила (https://lviv.media/lviv/87581-inspektorka-lvivskoyi-mitnici-pohizuvalasya-lukom-za-8-tis-dolariv/), что Дрыгу уволили с должности.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/128288

Новости портала «Весь Харьков»

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