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Иран полтора года тренировался и улучшал свои дроны с помощью РФ

Иран полтора года тренировался и улучшал свои дроны с помощью РФ

О том, что так будет, украинская сторона предупреждала я не знаю сколько раз. Десятки, сотни.

Именно убивая украинских граждан, Иран усовершенствовал сравнительно недорогую технологию, которая теперь позволяет атаковать Израиль без прокси, напрямую.

Руководство Израиля этого не понимало? Прекрасно понимало. И?

Последние месяцы начали паниковать организаторы Олимпиады и Евро-24. А ведь и об этом много раз говорили.

И лечение всем давно известно – по-настоящему блокировать РФ и Ирану поставки комплектующих, блокировать доступ к станкам и сервису, отрывать ноги тем, кто пытается обойти санкции. Без западных комплектующих и оборудования ни дроны, ни тем более ракеты не будут представлять такую опасность.

Я уже молчу о помощи Украине оружием.

Что сейчас? Думаю, первую атаку Израиль при помощи США, Иордании, частично Египта отразит без особого напряжения. Но, если Иран не получит никакого результата – он будет вынужден продолжать. Иначе потеряет лицо.

Мы не знаем реальных возможностей Ирана. Нельзя исключать, что они разбомбят какой-то сарай, назовут это отмщением и, грозно сопя, отползут, если увидят бесперспективность затеи.

В любом случае, Иран – это лучший друг и пособник нашего врага. Правительство Израиля демонстрировало крайнюю степень недальновидности и продолжает заискивать перед Россией. Но в Израиле много людей, которые связаны с Украиной и поддерживают нас. Поэтому на чьей стороне симпатии очевидно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/391

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