Истребители НАТО за последнюю неделю перехватили 10 российских самолетов над Балтикой

За прошедшую неделю истребители, защищающие воздушное пространство НАТО в странах Балтии, трижды взлетали для перехвата российских самолетов, нарушавших правила полетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

Истребители воздушной полиции НАТО поднимались в небо 13 и 16 августа для обнаружения российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20.

Истребители Альянса 14 августа перехватили дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 и многоцелевые истребители разной модернизации, в частности Су-30, Су-35, Су-27. Всего за 14 августа было зафиксировано 8 российских самолетов.

Все они летели с выключенными радиолокационными ретрансляторами без радиосвязи с региональным центром управления полетами и без планов полетов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40985

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