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ISW, 1 февраля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-1-2023)

▪️Украина продолжает предупреждать о намерении РФ провести решающую наступательную операцию на Донбассе в феврале и/или марте.

▪️Путин может создавать условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, вероятно, в попытке продолжить внутренние информационные операции и приковать ВСУ к северным приграничным районам.

▪️Войска РФ атаковали к северо-востоку и юго-западу от Бахмута и (чтобы восстановить утраченные позиции) на линии Сватово-Кременная.

▪️Силы РФ пытаются не допустить проникновения ВСУ на острова в дельте Днепра.

▪️РФ планирует ввести мораторий на закон о государственных закупках, чтобы упростить процедуры расходования средств в условиях все более дорогостоящих военных действий.

▪️Усилия «группы Вагнер» по набору заключенных, возможно, замедлились в предыдущие месяцы.

▪️Крымские партизаны могли совершить теракт с применением самодельного взрывного устройства в оккупированном Крыму 30 января.

#война #аналитика #ISW

ISW, 1 февраля

ISW, 1 февраля

ISW, 1 февраля

ISW, 1 февраля

ISW, 1 февраля

Джерело: https://t.me/c/1226880919/10721

Новости портала «Весь Харьков»

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