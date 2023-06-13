ISW, 12 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-12-2023)

▪️12 июня ВСУ продолжали наступление как минимум на трех участках фронта.

▪️Силы РФ начали контратаку 12 июня у Времеевского выступа в западной части Донецкой области.

▪️В РФ утверждали, что нелётная погода помешала российской обороне вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей.

▪️Пригожин сообщил, что получил приказ МО РФ о подчинении своих сил военному командованию РФ. Усилия МО РФ, вероятно, направлены на централизацию контроля над нерегулярными формированиями в ответ на контрнаступление ВСУ, а также на ограничение независимости Пригожина.

▪️Кадыров продолжает дистанцироваться Пригожина.

▪️Войска РФ атаковали южнее Кременной и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️И ВСУ, и силы РФ атаковали вокруг Бахмута.

▪️ВСУ атаковали вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов, проводили ограниченные атаки к юго-западу от Орихова.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18466

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