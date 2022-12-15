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ISW, 14 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-14)

● Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию России, указывая на то, что Кремль не уверен, что сможет продолжать формировать российское информационное пространство.

● Украинские ПВО сбили все беспилотники, которые российские войска запустили в ходе атак 14 декабря.

● Кремль, вероятно, усилит информационные операции, направленные на то, чтобы представить украинское правительство как угнетающее религиозные свободы и свободу прессы.

● ВСУ продолжали наступление, а российские войска наносили контрудары в районе Сватово и Кременной.

● Войска РФ продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

● Войска РФ продолжали оборонительные действия южнее Днепра в Херсонской области.

● Кремлевские чиновники признались, что получали жалобы на мобилизацию, несмотря на то, что мобилизация «де-факто закончилась».

● Украинские партизаны продолжают помогать украинским войскам в выявлении важных российских целей.

#война #аналитика #ISW

ISW, 14 декабря

ISW, 14 декабря

ISW, 14 декабря

ISW, 14 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7876

Новости портала «Весь Харьков»

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