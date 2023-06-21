ISW, 20 июня

20 июня украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта.

● Минобороны рф продолжает реагировать на украинские контрнаступательные операции с относительно высокой степенью риторической последовательности, что позволяет предположить, что мо извлекло уроки из своего прошлого неправильного обращения с информационным пространством во время предыдущих украинских контрнаступлений.

● российские войска усилили темп наземных атак в районе Кременной.

● Украинские силы продолжают ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области.

● кремль продолжает снижать требования к российской военной службе, стремясь увеличить набор.

● россия стремится использовать ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2023» для диверсификации и расширения своей оборонно-промышленной базы.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18915

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