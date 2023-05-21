ISW, 20 мая (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-20-2023)

● Пригожин объявил о победе в Бахмуте и о намерении уйти из города 25 мая, что носит чисто символический характер.

● ВСУ продолжают оказывать давление на северный и южный фланги Бахмута.

● «Вагнер» вряд ли сможет успешно провести контролируемый отход из Бахмута, находясь в контакте с ВСУ.

● ВС РФ, скорее всего, потребуется перебросить дополнительные силы на бахмутское направление, даже если «Вагнер» останется в Бахмуте.

● В ночь с 19 на 20 мая российские силы обстреляли Киевскую область с помощью БПЛА Shahed.

● Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил 20 мая, что США могут согласиться на передачу Украине современных боевых самолетов, в том числе F-16, при условии, что Украина не будет использовать их для нанесения ударов по территории РФ.

● Войска РФ атаковали в районе Кременной и на линии Авдеевка-Донецк.

● МО РФ включает мобилизованных и призывников в свою собственную ЧВК «Ветеран», что приводит к дискриминации и конфликтам.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17069

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