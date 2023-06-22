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ISW, 21 июня

ISW, 21 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-21-2023)21 июня украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

«Укроборонпром» объявил 20 июня, что Украина построила и успешно испытала беспилотник с радиусом действия 1000 км, что свидетельствует о намерении и способности Украины атаковать российскую военную инфраструктуру на оккупированных территориях и Россию с помощью беспилотников украинского производства.

российские оккупационные власти продолжают кодифицировать правовые механизмы насильственной депортации с оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что российское военное командование формирует новый Азовский военно-морской округ в составе Черноморского флота россии.

Государственная Дума россии приняла в третьем чтении закон, повышающий возрастные ограничения для российских контрактников и офицеров.

российские оккупационные власти продолжают депортировать детей из оккупированной Луганской области в россию под предлогом медицинской необходимости.

#аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18969

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