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ISW, 3 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-3-2023)

▪️Украинские чиновники продолжают сигнализировать о том, что ВСУ готовы начать контрнаступление.

▪️Пригожин обострил нападки на МО РФ, ухватившись за общее недовольство безопасностью на границе в Белгородской области, чтобы пригрозить, что «Вагнер» может действовать на территории РФ без одобрения российского военного командования.

▪️Депутат российской Думы заявил на публичном форуме 1 июня, что РФ не выполнила ни одной из сформулированных целей «сво» в Украине.

▪️Войска РФ атаковали на линии Купянск-Сватово, северо-западнее и южнее Кременной, на линии Авдеевка-Донецк в районе Марьинки.

▪️Регулярные войска РФ, вероятно, в значительной степени заменили силы «Вагнера» в Бахмуте на фоне низких темпов наступления в этом районе по состоянию на 3 июня.

▪️Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали в западной части Донецкой области.

▪️Вероятнее всего, украинские партизаны убили российского коллаборациониста в оккупированной Запорожской области.

#война #аналитика #ISW

ISW, 3 июня

ISW, 3 июня

ISW, 3 июня

ISW, 3 июня

ISW, 3 июня

ISW, 3 июня

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17943

Новости портала «Весь Харьков»

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