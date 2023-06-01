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ISW, 31 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-31-2023)

▪️Российское командование, возможно, отдало приказ чеченцам Кадырова начать наступательные операции в Украине после вывода «Вагнера» из Бахмута.

▪️Это вырвет кадыровцев из почти годичного перерыва в участии в высокоинтенсивных боевых действиях.

▪️Кремль, возможно, пытается вновь представить кадыровцев в качестве главной наступательной силы после того, как «Вагнер» отошел с линии фронта.

▪️Кремль также может пытаться поссорить Кадырова с Пригожиным и подчеркнуть свою власть над чеченскими силами.

▪️Официальные российские ответы на атаку БПЛА на Москву, вероятно, остаются недостаточными, чтобы удовлетворить стремление ультранационалистов к эскалации войны.

▪️Войска РФ атаковали северо-западнее Сватово и южнее Кременной, вокруг Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Силы РФ продолжают концентрироваться на юге Украины.

▪️Госдума РФ рассматривает меры по легализации призыва на военную службу российских мужчин, находящихся или ранее находившихся в заключении.

#война #аналитика #ISW

ISW, 31 мая

ISW, 31 мая

ISW, 31 мая

ISW, 31 мая

ISW, 31 мая

ISW, 31 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17769

Новости портала «Весь Харьков»

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