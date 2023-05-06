ISW, 5 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-5-2023)

● МО РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к защите от ожидаемого контрнаступления.

● Продолжающееся давление «Вагнера» в Бахмуте несовместимо с общим замедлением темпов российских операций в других частях Украины, поскольку обычные российские силы, похоже, в значительной степени переключают внимание на подготовку к долгожданному украинскому контрнаступлению.

● Недавно уволенный бывший зам министра обороны по тылу генерал-полковник Мизинцев занял должность заместителя командующего «Вагнера».

● Шойгу поручил новоназначенному заместителю министра по тылу Алексею Кузьменкову контролировать поставки вооружения и техники войскам РФ в Украине.

● Власти РФ объявили о насильственном выселении 70 000 мирных жителей оккупированной Запорожской обл. в тыловые районы под видом эвакуации.

● Войска РФ атаковали в районе Кременной, Авдеевки и в Бахмуте.

● ВСУ проводили ограниченные контратаки под Бахмутом.

#ISW #война #аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16218

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