ISW, 6 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-6-2023)

● Российские чиновники и блогеры в основном никак не отреагировали на объявление США о новой военной помощи Украине на сумму более 3,75 млрд долларов.

● Они негативно реагировали на объявление Путина о прекращении огня от 5 января, поскольку 6 января в Украине продолжались боевые действия.

● Определенные элементы российского инфопространства ухватились за заявление Путина, чтобы распространить нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей.

● Известные российские блогеры продолжают использовать свои платформы для пропаганды искоренения украинской культурной и этнической идентичности.

● Войска РФ и ВСУ атаковали в районе Кременной и Сватово.

● Источники в РФ утверждали, что войска РФ добились успехов в Соледаре; наступление РФ продолжалось вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка.

● Власти РФ продолжают сталкиваться с негативной реакцией на украинский удар 31 декабря по российской базе в Макеевке.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9261

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