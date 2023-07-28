Из "не очень приятного, но пока не очень критичного"

1. Шойгу полетел договариваться за поставки военной техники из Северной Кореи. Как говорят источники, Россия попробует сторговаться по поводу ракет, которые "должны стать прибавкой к 152 снарядам", и на решение Северной Кореи может повлиять исключительно давление Пекина. Так или иначе, данная территория рассматривается как китайское прокси, поэтому по данной "корейской связи" будет понятно, насколько Китай решил разбросать ставки по политической рулетке.

2. Россия продолжает выстраивать ВПК, акцентируясь на производство беспилотников. Как говорят источники, "у России колоссальные проблемы с обучением живой силы, поэтому России необходима реконструкция войны: военные должны удерживать фронт, а все удары должны наноситься чем-то, для чего не нужно военное обучение. Похоже, что Москва осознает невозможность наступательных действий в грядущей перспективе, поэтому постарается весь объем имеющихся наступательных ресурсов сжечь с максимальной эффективностью до окончания года".

Т.е. Украине необходимы средства, которые смогут дёшево (!) и эффективно уничтожать БПЛА как на линии фронта, так и в тылу. Также Украине необходимо достаточно быстро переформатировать собственную военную отрасль, создавая собственные БПЛА и другие военные устройства, которыми можно будет бить вглубь российских территорий.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8026

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