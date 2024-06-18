ЕКСКЛЮЗИВ ― на морську платформу Magura встановили ракети класу “повітря-повітря”Командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним “Тринадцятий” в ексклюзивному інтерв’ю Максиму Крапівному підтвердив, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73.

Р-73 ― ракети радянського виробництва класу “повітря-повітря” з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

“Такі розробки ефективні ― росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. [...] Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати”, ― сказав Тринадцятий.

Командир “Group 13” також пригадав свої емоції, коли керована ним Magura уразила російський розвідувальний корабель “іван хурс”.

“Адреналін просто накриває. Руки ― мокрі. При цьому дроном треба керувати досить ювелірно, я б сказав ― ніжно. Рухи не мають бути різкі й неконтрольовані. Все має відбуватись плавно”, ― пояснив спецпризначенець ГУР МО України.

Ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

“Чорноморський флот рф за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед ― Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати”, ― розказав у коментарі “Фактам Тижня” на ICTV представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.

Детальніше про особливості бойового застосування морського дрона Magura, перелік уражених цілей ворога та еволюцію цієї новітньої технологічної української зброї можна переглянути у спеціальному матеріалі “Фактів Тижня”.

Команда тижневика на ICTV долучилась до великого благодійного проекту “Magur’и для ГУРу”, ініційованого журналістами національного телемарафону “Єдині новини”.

Мета ініціативи ― зібрати 10 мільйонів гривень на придбання ударних морських дронів Magura для українських розвідників.

Зробити пожертву на Маґури можна за лінком: https://send.monobank.ua/jar/7dFh8mmuXf

Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Силам безпеки і оборони України знищувати російських загарбників та відправляти їхні кораблі на дно!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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