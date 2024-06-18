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Україна стала ще на крок ближчою до інтеграції в Євросоюз

Україна стала ще на крок ближчою до інтеграції в Євросоюз

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Постійні представники держав-членів ЄС принципово схвалили переговорну рамку про вступ України та Молдови до ЄС.

▶️ Повноправне членство в ЄС – стратегічний курс України, її повернення у єдину європейську родину.

▶️ З лютого 2022 року процес європейської інтеграції України прискорився. Ми надіслали заявку на членство і отримали статус кандидата. 14 грудня 2023 року Європейська рада схвалила започаткування переговорного процесу про вступ до ЄС.

▶️ Переговори розпочнуться 25 червня у рамках міжурядової конференції.

▶️ Рішення вдалося ухвалити після того, як Угорщина перестала блокувати переговорну рамку. Важливо, що переговори розпочнуться до початку піврічного головування Угорщини у Раді ЄС, яке стартує 1 липня.

▶️ У рамках сесійних переговорів розпочнеться адаптація українського законодавства до європейського, далі – схвалення запроваджених змін Європейською комісією, Європейською радою та Європарламентом.

Джерело: https://t.me/spravdi/39442

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Темы: єс, україна

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