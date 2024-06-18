путінські «умови миру» – це цинічний фарс та спроба надурити Україну і світ

Центр стратегічних комунікацій пояснює

14 червня російський диктатор путін виклав власні «умови миру» під час зустрічі з керівництвом МЗС рф.

▶️ путін вкотре вдався до неправдивих і маніпулятивних заяв, щоб ввести в оману міжнародну спільноту.

▶️ Всі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з москви і нічого нового в цих заявах немає. Вимоги віддати окупантам захоплені території, схвалити анексію та відмовитись від гарантій колективної безпеки – безпідставні й абсолютно неприйнятні.

▶️ Абсурдною є спроба путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу з часів Другої світової війни збройну агресію в Європі, представити себе у ролі миротворця.

▶️ Створюючи інформаційний привід напередодні проведення Саміту миру, російський диктатор прагнув завадити участі лідерів країн у цьому заході, підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, та розколоти єдність світової більшості щодо цілей і принципів Статуту ООН.

▶️ Жодні запевнення путіна не варті довіри. Протягом десяти років війни росія зірвала абсолютно всі реальні ініціативи з досягнення миру, до яких вона була залучена. Лише консолідований міжнародний тиск на агресора може змусити москву виконувати взяті на себе зобов’язання.

Джерело: https://t.me/spravdi/39443

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