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Жуков потерпел поражение. Верховный суд вынес решение по переименованию проспекта

Жуков потерпел поражение. Верховный суд вынес решение по переименованию проспекта

Верховный суд Украины подтвердил незаконность процедуры возвращения проспекту Петра Григоренко в Харькове имени Маршала Жукова. Об этом сообщил один из участников судебного спора депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

В ноябре 2019 года Харьковский горсовет подавал кассационную жалобу в Верховный суд на постановление апелляционного суда.

Рассмотрев доводы сторон, Верховный суд Украины, постановил оставить кассационную жалобу горсовета без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда от 8 ноября 2019 года — без изменений. Однако это решение Верховного суда касается только первого переименования проспекта, принятого Харьковским горсоветом на основании электронной петиции.

"Сегодня Верховный суд поставил точку в нашем споре с горсоветом по первому переименованию проспекта Петра Григоренко на Маршала Жукова в Харькове", - отметил Игорь Черняк.

По его словам, рассмотрение законности второго переименования продолжается в Апелляционном суде.

Проспект Маршала Жукова был переименован в 2016 году. В рамках выполнения закона "О декоммунизации" проспекту присвоили имя Тетра Григоренко. После этого харьковчане неоднократно направляли в мэрию петиции с просьбой вернуть проспекту прежнее название. Также горожане снимали с домов таблички с новым названием магистрали. В свою очередь активисты выходили к горсовету на пикеты, требуя не переименовывать проспект.

На сессии горсовета также были скандалы по поводу названия проспекта.

Со временем дело перешло в судебную плоскость. При этом под зданием суда устраивали пикеты.

Сегодня имя маршала Жукова в Харькове носит школа №127. Активисты требуют ее переименования.

Источник: sq.com.ua

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