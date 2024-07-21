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Как-то мимо нашего всеобщего внимания прошла презентация нового типа дополнительной брони для российских ББМ, уже получившей название "ёжик
На российском БТР была установлена вот такая анти-дроновая защита, которая, во время зомби-апокалипсиса тоже может быть вполне эффективной, а в целом...
А в целом так и хочется спросить авторов сего шедевра: И не лень вам было это всё "варить"?
С другой стороны, более чем уверен, что в скором времени дополнительная броня типа "ёжик" появится не только на ББМ, но и на ОБТ.
ДЗ "Реликт"? КАЗ "Афганит"? Новый тип многослойного пассивного бронирования в виде модулей комбинированной брони? Нет, это всё путь для слабаков!
ЁЖИК!
Джерело: https://t.me/zloyodessit/22210