Как-то мимо нашего всеобщего внимания прошла презентация нового типа дополнительной брони для российских ББМ, уже получившей название "ёжик

На российском БТР была установлена вот такая анти-дроновая защита, которая, во время зомби-апокалипсиса тоже может быть вполне эффективной, а в целом...

А в целом так и хочется спросить авторов сего шедевра: И не лень вам было это всё "варить"?

С другой стороны, более чем уверен, что в скором времени дополнительная броня типа "ёжик" появится не только на ББМ, но и на ОБТ.

ДЗ "Реликт"? КАЗ "Афганит"? Новый тип многослойного пассивного бронирования в виде модулей комбинированной брони? Нет, это всё путь для слабаков!

ЁЖИК!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22210

Новости портала «Весь Харьков»