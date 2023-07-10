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Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягнули» в дерев’яні саркофаги

Щоб захистити кам’яних половецьких баб від пошкоджень, науковці та комунальники зробили консервацію історичних пам’яток.

Кам’яні половецькі баби, розташовані на горі Крем’янець, є унікальною пам’яткою ІХ-ХІІІ сторіччя та мають велику цінність для культурного надбання України і є своєрідною візитівкою міста.

Щоб захистити їх від пошкоджень в умовах воєнного стану, до Ізюма приїхали фахівці Харківської філії Національного науково-дослідницького центру Сергій Омельник та Світлана Єфанова, а також в.о. директора КЗ “Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова” Ольга Сошнікова.

Під їх керівництвом здійснили консервацію кам’яних баб із дотриманням всіх необхідних норм та умов. Допомагали закривати історичні пам’ятки комунальники з теплових мереж.

Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягнули» в дерев’яні саркофаги

Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягнули» в дерев’яні саркофаги

Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягнули» в дерев’яні саркофаги

Кам’яних половецьких баб в Ізюмі на Харківщині «одягнули» в дерев’яні саркофаги

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/61748

Новости портала «Весь Харьков»

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