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Канадська організація TVO відмовляється надалі показувати фільм «росіяни на війні», який відбілює окупантів
Там заявили, що поважають отримані відгуки і більше не підтримуватимуть стрічку.
TVO — це агенція при Міносвіти провінції Онтаріо. Саме через неї спрямували кошти ($340 тис.) на виробництво фільму.
Режисери вже занили і заявили, що «шоковані таким рішенням». МЗС теж відреагувало: закликає слідувати прикладу TVO і не показувати стрічку на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.
Джерело: https://t.me/gruntmedia/48317
Темы: війна, канада, пропаганда, росія