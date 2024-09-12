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Канадська організація TVO відмовляється надалі показувати фільм «росіяни на війні», який відбілює окупантів

Канадська організація TVO відмовляється надалі показувати фільм «росіяни на війні», який відбілює окупантів

Там заявили, що поважають отримані відгуки і більше не підтримуватимуть стрічку.

TVO — це агенція при Міносвіти провінції Онтаріо. Саме через неї спрямували кошти ($340 тис.) на виробництво фільму.

Режисери вже занили і заявили, що «шоковані таким рішенням». МЗС теж відреагувало: закликає слідувати прикладу TVO і не показувати стрічку на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/48317

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