Карта ИГИЛ в руках Кремля

Территория России, которая проходит процесс серьезнейшей исламизации, располагает питательными условиями для расширения сетей террористических организаций. Уже сейчас по отдельным оценкам количество мусульманского населения в стране перевалило за 30 млн человек, а к 2050 году данная религиозная группа будет составлять абсолютное большинство населения, окончательно отправив РПЦ с ее продажными клириками в нокаут. На официальном уровне Кремль так и не смог выработать действенной стратегии сдерживания исламизации и управления ею, соответсвенно нишу заполняют как негосударственные легальные, так и нелегальные структуры для контроля над российской уммой. Соответсвенно российские спецслужбы действуют по принципу: если не можешь что-то устранить, то возглавь.

В данном контексте совсем нечему удивляться, что ИГИЛ крайне серьезно относится к освоению российского жизненного пространства. Джамааты ИГИЛ существуют в самых разных ипостасях. Как показали последние резонансные теракты, то инфильтрация элементов данной террористической сети охватывает не только наиболее аморфную структуру, коей выступают мигрантские круги, но и жестко иерархизированные тюремные сообщества. Примером работы ИГИЛ по мигрантам выступает вербовка таджиков для совершения теракта в «Крокус Сити Холле» в марте текущего года. Если говорить о преступном мире, то огромный резонанс приобрели действия шестерых игиловцев по захвату заложников в ростовском СИЗО 16 июня.

В обеих случаях присутствует череда очень странных совпадений и нестыковок, которые невозможно объяснить ничем иным, кроме как кураторством со стороны ФСБ или ГРУ. В случае с терактом в «Крокусе» российскими силовиками были созданы максимум условий для того чтобы данный теракт состоялся. Об этом говорят новые материалы, обнародуемые иностранными спецслужбами. Как известно американские и французские спецслужбы по своим каналам уведомили Москву о подготовке ИГИЛ-Вилаят Хорасан крупного теракта, однако данная информация по какой-то причине была проигнорирована. В результате теракт не предотвратили и бренд ИГИЛ на полную катушку раскрутился в РФ.

Дополнительную странность истории придает тот момент, что когда турецкие спецслужбы предупредили ФСБ о подготовке повторного теракта ИГИЛ в крупном ТЦ, то эта информация была взята на карандаш и теракт успешно предотвратили. Почему того же не было сделано в «Крокусе»? Такие же вопросы по части ростовских игиловцев, которых будто бы специально подвели к совершению резонансной акции, а потом ликвидировали.

Выводы напрашиваются следующие. Во-первых, российские спецслужбы, видя рост мусульманского населения в стране, ведут активную работу по кураторству террористических сетей. Здесь и ситуация под контролем, и начальству можно предлагать разные креативные идеи. Из этого выплывает второй момент: теракты можно использовать для дискредитации оппонентов российских властей, изобретая пресловутый «украинский след» или «руку коварного Запада».

Как продемонстрировал пропуск теракта в «Крокусе», то Москва использовала его для возвращения темы ИГИЛ в глобальную повестку, переключения внимания с организованного ею кровопролития в Украине и получения международной солидарности, рядясь в образ жертвы. Очень удобная позиция, ведь теперь российские спецслужбы спокойно могут под флагом ИГИЛ совершать теракты в странах Европы.

Теракты «игиловцев» играют на руку правым силам, которые делают рейтинг на антимигрантских настроениях и продвигают тезис о нормализации отношений с Россией для совместной борьбы с ИГИЛ, даже вопреки тому, что РФ ведет агрессивную войну против суверенной Украины.

Нужно помнить, особенно в свете проведения Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже, подготовку россиян к возможным терактам на фоне данных праздников спорта. У чекистов очень чешутся руки повторить трагедии 2015 и 2018 годов, которые на долго отвлекли на себя внимание от российского кровопролитного беззакония в Украине. Вот опять ИГИЛ в деле.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/904

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