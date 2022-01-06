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Китайский спутник пострадал от российского мусора в космосе — NASA

Китайский спутник пострадал от российского мусора в космосе — NASA

Космические силы США подтвердили частичное разрушение китайского спутника YunHai 1-02 в марте прошлого года, вызванное столкновением с космическим мусором, оставшимся после российской миссии 1996 года. Об этом говорится в квартальном отчете NASA по космическим обломкам.

После столкновения спутника с российским мусором образовалось 37 обломков, внесенных в каталог Космических сил США. Четыре из них уже сгорели в атмосфере Земли.

Спутник YunHai 1-02 запустили в 2019 году. Как сообщал в августе астрофизик Джонатан Макдауэлл, китайский аппарат 18 марта 2021 года столкнулся с обломком российской ракеты «Зенит-2», которая в 1996 году вывела на орбиту военный спутник «Космос 2333» («Целина-2»). По словам Макдауэлла, столкновение произошло при скорости 13,26 км/с на высоте 780 км.

Как отмечают в NASA, это стало уже пятым подтвержденным случаев столкновения созданных человеком объектов на орбите и первым за последние 10 лет.

Как сообщала группа ИС, ракетный блок «Персей» застрял на низкой орбите — и сейчас над Землей летает 20 неуправляемых тонн груза, которые упадут рано или поздно. Макет военного спутника российского производства, испытательный запуск которого на этой неделе назвали «успешным», может упасть из-за возникшей неисправности.

Источник: sprotyv.info

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