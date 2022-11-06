Колаборант = загроза для України. Повідомляйте про зрадників у чатбот єВорог
На жаль, колаборанти трапляються не лише на окупованих територіях. Тож потрібно бути обачним та уважним. Якщо ви знаєте факти про співпрацю з ворогом ваших знайомих, сусідів, друзів тощо, негайно повідомте СБУ через чатбот єВорог (https://t.me/evorog_bot).
Які дії можна вважати зрадницькими?
– агітація щодо взяття участі в референдумі чи отримання російського паспорта,
– допомога в організації референдуму,
– участь у бойових діях на боці ворога,
– заклик до повалення незалежності країни та територіальної цілісності України,
– розкриття стратегічно важливих локацій,
– підривання довіри до місцевої влади.
Надсилайте в чатбот фото/відео, геопозицію та детальний опис дій імовірного колаборанта. Приклад заявки — на фото.
● Після надсилання видаліть з телефону кадри та листування з єВорогом. Це потрібно для вашої безпеки.
Українці надіслали вже понад 5 тисяч заявок про зрадників. Дякуємо кожному та продовжуємо працювати.
Поборемо!
Джерело: https://t.me/diia_gov/2464