Колаборант = загроза для України. Повідомляйте про зрадників у чатбот єВорог

На жаль, колаборанти трапляються не лише на окупованих територіях. Тож потрібно бути обачним та уважним. Якщо ви знаєте факти про співпрацю з ворогом ваших знайомих, сусідів, друзів тощо, негайно повідомте СБУ через чатбот єВорог (https://t.me/evorog_bot).

Які дії можна вважати зрадницькими?

– агітація щодо взяття участі в референдумі чи отримання російського паспорта,

– допомога в організації референдуму,

– участь у бойових діях на боці ворога,

– заклик до повалення незалежності країни та територіальної цілісності України,

– розкриття стратегічно важливих локацій,

– підривання довіри до місцевої влади.

Надсилайте в чатбот фото/відео, геопозицію та детальний опис дій імовірного колаборанта. Приклад заявки — на фото.

● Після надсилання видаліть з телефону кадри та листування з єВорогом. Це потрібно для вашої безпеки.

Українці надіслали вже понад 5 тисяч заявок про зрадників. Дякуємо кожному та продовжуємо працювати.

Поборемо!

Джерело: https://t.me/diia_gov/2464

Новости портала «Весь Харьков»